У Украины есть шанс избежать пика коронавируса - Минздрав

У Украины есть шанс избежать пика распространения коронавирусной инфекции в случае соблюдения населением карантинных ограничений.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает FaceNews.ua."Очень важно понимать, что пик - это то состояние, когда медицинская система не в состоянии оказывать медицинскую помощь всем, кому она нужна. На нее начинается такую нагрузку, что она просто не может принимать пациентов. И если мы будем соблюдать все карантинных мероприятий, то я уверен, что пик маловероятен", - считает министр.

Он заверил, что сейчас ситуация под контролем."Мы все время ищем баланс между нагрузкой на систему и смягчением карантина. Я уверен, что ситуация под контролем и мы можем полностью избежать любого пике", - говорит министр.

Также он сообщил, что за минувшие сутки в Украине коронавирус обнаружили у 401 человека, из них 25 детей и 94 медицинских работника.

"Были госпитализированы 147 человек. За последние сутки было зафиксировано 19 летальных случаев... 128 пациентов выздоровели", - сказал Степанов.

За сутки провели 5200 исследований методом ПЦР."За все время пандемии заболели 9 410 человек, из них 639 детей, а также 1843 медработника. При этом в целом выздоровели 992 человека. А летальных случаев 239", - напомнил министр.