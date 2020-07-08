У ВР зареєстровано постанову про проведення місцевих виборів 25 жовтня
2020-07-08 17:17
У Верховній Раді зареєстрували постанову No3809 "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році (25 жовтня 2020 року)".
Авторами постанови виступили народні депутати фракції "Слуга народу" та члени депутатської групи "Довіра".
Документ вже внесено до порядку денного засідання комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування та містобудування, яке має відбутися у четвер.
За матеріалами Інтерфакс-Україна.