У ВР зареєстрували постанову про звільнення міністра Петрашка

У Верховній Раді України зареєстрували проєкт постанови про звільнення Ігоря Петрашка з посади міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, передає УНН.

Так, 19 жовтня у ВР зареєстрували проєкт постанови No 4233 про звільнення Петрашка Ігоря Ростиславовича з посади міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Ініціаторами проєкту постанови виступили низка нардепів із різних політичних сил, зокрема, із фракції "Слуга народу".

Тексту документа наразі не оприлюднено.

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура раніше заявляв, що основна претензія до міністра фінансів Сергія Марченка та міністра економіки Ігоря Петрашка - це комунікація. А щодо кадрових змін - "коней на переправі не міняють".