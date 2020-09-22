У Зеленського назвали ключові теми розмови з головним дипломатом ЄС

Президент України Володимир Зеленський у вівторок зустрівся з Високим представником Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Жозепом Боррелем. Ключова увага під час зустрічі була приділена питанням мирного врегулювання на сході України та ситуації в тимчасово окупованому Криму.

Про це інформує пресслужба Глави держави, передає УНН.

"Ключова увага під час зустрічі була приділена питанням мирного врегулювання на сході України та ситуації в тимчасово окупованому Криму. Високого представника ЄС було поінформовано про безпекову ситуацію на Донбасі та перебіг виконання домовленостей, досягнутих під час Паризького саміту в Нормандському форматі", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Зазначається, що під час зустрічі Глава держави також подякував Боррелю за незмінну підтримку з боку Євросоюзу суверенітету й територіальної цілісності України.

Зеленський також зауважив, що під час поїздки представників ЄС на Донбас, запланованої цього тижня, європейські посадовці зможуть на власні очі побачити, як дотримується режим "тиші", у яких умовах несуть службу українські військові тощо.

Президент наголосив на критичній важливості збереження тематики деокупації Криму у фокусі уваги ООН та ЄС. Також порушувалося питання створення переговорного майданчика для деокупації Кримського півострова.

Це - перший візит Борреля в Україну з моменту, як він став Верховним представником ЄС. Планувалося, що він відвідає Україну ще у березні, але поїздку відклали через пандемію коронавірусу. За матеріалами УНН.