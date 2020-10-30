У Зеленського назвали терміни можливого призначення нового складу КСУ

Новий склад Конституційного суду України може бути призначено у термін до двох місяців.

Про це заявив представник президента у КСУ Федір Веніславський, пише "Обозреватель".

"Я прогнозую, що і Верховна Рада, і президент Зеленський можуть призначити суддів КСУ у строк до двох місяців", - прогнозує він.

За словами Веніславського, оновити склад Конституційного суду раніше навряд чи вийде, оскільки передбачена спеціальна перевірка кандидатів, яка займає щонайменше місяць, а ще потрібно 10 днів на збір документів та інші процедури. Він уточнив, що на 8-10 грудня запланований з'їзд суддів, на якому вони також можуть обрати нових 6 представників за своєю квотою.

"Якщо ми найближчими днями ухвалимо цей законопроект (Зеленського, - ред.), то з'їзд суддів зможе встигнути заповнити свою квоту, і ми отримаємо повноцінний адекватний склад суду до кінця року", - заявив Веніславський.

Веніславський також не думає, що двомісячне існування України без чинного складу КСУ призведе до колапсу.

"Не призведе до колапсу, тому що у цьому випадку антиконституційна діяльність чинного складу Конституційного суду приносить більше шкоди інтересам держави і громадянам України, ніж відсутність Конституційного суду протягом двох місяців", - сказав він.

Атака КСУ на антикорупційні органи: що відбулося 27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Також КСУ визнав неконституційними положення законів про перевірку е- декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

Конституційний суд своїм рішенням позбавив НАЗК доступу до держреєстрів, необхідних для проведення спецперевірок декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади. Без цієї перевірки жоден керівник державного органу не може бути офіційно призначений.

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону, яким пропонує припинити повноваження усього складу Конституційного суду.

За матеріалами УНІАН.