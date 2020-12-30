У Зеленського назвали заяву КСУ щодо Тупицького спробою ввести суспільство в оману

Заява Конституційного суду України щодо відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького є спробою ввести в оману суспільство і є "юридично нікчемною" з точки зору закону.

Про це заявили в Офісі президента.

Як зазначається, жоден нормативно-правовий акт не визначає порядок публікації на сайті КСУ різних заяв і висновків, щодо яких суд не ухвалював рішень на засіданнях. На думку ОП, автори таких заяв повинні бути притягнуті до відповідальності.

"Розміщення таких "висновків" та "роз'яснень" на офіційному сайті суду має на меті свідоме введення в оману суспільства і ЗМІ щодо правової позиції КСУ. Відповідно, будь-які "заяви", "роз'яснення" і "висновки", розміщені на сайті суду, щодо яких КСУ не приймав рішень, юридично нікчемними, а посадові особи, які дали розпорядження на їх розміщення, повинні бути притягнені до юридичної, зокрема кримінальної відповідальності за присвоєння повноважень Конституційного суду", - наголосили в Офісі глави держави.

Нагадаємо, у Конституційному суді України прокоментували рішення Володимира Зеленського про відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького, заявивши, що президент вийшов за межі своїх повноважень і має негайно скасувати свій указ.

Раніше президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Голови Конституційного Суду України Олександра Тупицького від посади судді КСУ строком на два місяці.

Як повідомлялося раніше офіс генпрокурора просить Зеленського відсторонити главу КСУ Тупицького з посади судді.

Нагадаємо, 27 жовтня судді Конституційний Суд України скасував відповідальність за незаконне збагачення та неправдиве декларування.

Після цього, президент Володимир Зеленський вніс законопроєкт про припинення повноважень суддів КСУ, загрожує самій державності України. За матеріалами Прямий канал.