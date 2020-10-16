У Зеленського прокоментували можливість скорочення кількості народних депутатів

Автор: АСПІ - інформаційне агентство ASPI

Офіс президента опублікував пояснення до питання, яке буде 25 жовтня включено до опитування президента Володимира Зеленського щодо скорочення народних депутатів України до 300 осіб. Зменшення нардепів входило в передвиборну програму Зеленського, яку продовжують втілювати в українські реалії.

Пояснення щодо питання "Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300?" було опубліковано пресслужбою ОП у п'ятницю, 16 жовтня. В Офісі президента зазначили, що вчорашні традиційні системи управління країною не завжди здатні протистояти кризі і давати адекватні відповіді на запити народу.

Також в ОП повідомили, що законопроєкт про скорочення нардепів був попередньо схвалений Верховною Радою. Також відомо, що проєкт закону був проаналізований Конституційним Судом, який прийшов до висновку про те, що ініціатива Зеленського відповідає вимогам Основного закону.

Зазначається, що при фінальному голосуванні за скорочення нардепів одна фракція "Слуга народу" не зможе запустити законопроєкт в роботу, оскільки для голосування необхідно схвалення 300 нардепів.

"Саме тому Президент запропонував народові сказати своє слово і остаточно переконати політиків, що не варто чіплятися за більшу кількість мандатів у Верховній Раді. Кількість точно не дорівнює якості", - зазначили в Офісі президента.

Також у Зеленського нагадали, що опитування не є референдумом, а лише правлінням демократії, яка зможе створити новий зміст для відносин у трикутнику суспільство - політики - держава. "Так звані професійні політики на занадто довгий час узурпували право вирішувати, як жити Україні. Шлях для держави вибирався фактично за участю дуже вузького кола громадян. Саме це запропонував змінити Президент, ввівши практику реального народовладдя в Україні", - підсумували в Офісі президента.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що опитування українців, анонсоване президентом України Володимиром Зеленським, не буде складатися з питань, тематика яких несе доленосні наслідки для країни. Крім того, саме опитування не є якимось документом, який за юридичною силою можна порівнювати з загальнонаціональним референдумом.

Також повідомлялося, що прискорити процес повернення ОРДЛО до складу України і спростити реінтеграцію можна тільки шляхом більш проактивної й ініціативної позиції. В ініційованому Володимиром Зеленським загальнонаціональному опитуванні друге питання буде присвячене саме цій темі. За матеріалами ASPI.