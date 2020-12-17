У Зеленського висловили співчуття у зв'язку зі смертю Кернеса

Офіс президента України висловив співчуття близьким, родині та жителям Харкова у зв'язку зі смертю мера Геннадія Кернеса.

Про це йдеться у повідомленні ОП у Facebook.

"Ставлення до Геннадія Кернеса в нашому суспільстві не було, та й не могло бути однозначним. Це зрозуміло. Він пройшов такий шлях у житті, який точно виключає одностайність у його оцінках", - йдеться в дописі.

В Офісі президента переконані, що у Кернеса було бачення розвитку свого міста, і саме як міський голова він працював, вкладаючи у Харків "усі свої емоції та компетенції".

"Люди це цінували. Люди обирали саме його міським головою. Якщо наступний міський голова Харкова зможе забезпечити якість управління міським господарством і такий самий соціально орієнтований зміст міської політики, це буде мінімум того, що необхідно для пам'яті про мера Геннадія Кернеса", - стверджують у Зеленського.

"Співчуваємо близьким, родині та харків'янам", - зазначили ОП.Смерть Кернеса: що відомо Вночі 17 грудня мер Харкова Геннадій Кернес помер у берлінській клініці "Шаріте", куди його доправили у вересні.

У мера був підтверджений COVID-19 та діагностовано двостороннє запалення легенів.

4 листопада Кернеса офіційно оголосили обраним міським головою Харкова за результатами виборів, які відбулися 25 жовтня. За матеріалами УНІАН.