У Зеленського заговорили про заміну суддів КСУ

В Офісі президента не виключають заміну суддів Конституційного суду України через скандальні рішення щодо декларування.

Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі для "РБК-Україна".

Радник керівника ОП підтвердив, що заміна суддів Конституційного суду є обов'язковою.

"Тому що навіть якщо змінити нормативну базу роботи суду, то він себе на сьогодні частково дискредитував ось цими рішеннями. Такі рішення в такому темпі й з такою мотиваційною базою ухвалювати точно не можна".

Весь сьогоднішній склад Конституційного суду був призначений двома попередніми президентами, наголосив Подоляк.

"Цей Конституційний суд повністю сформований попередніми президентами: Януковичем і Порошенком. Це по суті їх Конституційний суд. Я взагалі не розумію, коли державні органи працюють проти власної держави, як ніби вони не вважають на два-три кроки вперед.

Безумовно, цей Конституційний суд в цьому складі вимагає максимальної трансформації та реформування - в персональному складі насамперед", - додав він.

Згідно з українським законодавством, суддя КСУ може бути звільненим, у разі:

- закінчення терміну призначення;

- досягнення ним 60-річного віку;

- неможливості виконувати повноваження за станом здоров'я;

- порушенням вимог щодо несумісності;

- порушення присяги;

- набуття законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

- припинення його громадянства;

- визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;

- подання суддею заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням.

У вівторок стало відомо, що Конституційний суд визнав неконституційною статтю, яка передбачає покарання за невірогідне декларування.

У НАЗК заявили, що через рішення КС закриють реєстр електронних декларацій.

У четвер через це президент Володимир Зеленський терміново скликав засідання РНБО, де йшлося про загрози національній безпеці.

За матеріалами Gazeta.ua