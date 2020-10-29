У Зеленського заговорили про заміну суддів КСУ
В Офісі президента не виключають заміну суддів Конституційного суду України через скандальні рішення щодо декларування.
Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі для "РБК-Україна".
Радник керівника ОП підтвердив, що заміна суддів Конституційного суду є обов'язковою.
"Тому що навіть якщо змінити нормативну базу роботи суду, то він себе на сьогодні частково дискредитував ось цими рішеннями. Такі рішення в такому темпі й з такою мотиваційною базою ухвалювати точно не можна".
Весь сьогоднішній склад Конституційного суду був призначений двома попередніми президентами, наголосив Подоляк.
"Цей Конституційний суд повністю сформований попередніми президентами: Януковичем і Порошенком. Це по суті їх Конституційний суд. Я взагалі не розумію, коли державні органи працюють проти власної держави, як ніби вони не вважають на два-три кроки вперед.
Безумовно, цей Конституційний суд в цьому складі вимагає максимальної трансформації та реформування - в персональному складі насамперед", - додав він.
Згідно з українським законодавством, суддя КСУ може бути звільненим, у разі:
- закінчення терміну призначення;
- досягнення ним 60-річного віку;
- неможливості виконувати повноваження за станом здоров'я;
- порушенням вимог щодо несумісності;
- порушення присяги;
- набуття законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
- припинення його громадянства;
- визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;
- подання суддею заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням.
У вівторок стало відомо, що Конституційний суд визнав неконституційною статтю, яка передбачає покарання за невірогідне декларування.
У НАЗК заявили, що через рішення КС закриють реєстр електронних декларацій.
У четвер через це президент Володимир Зеленський терміново скликав засідання РНБО, де йшлося про загрози національній безпеці.
За матеріалами Gazeta.ua