Участь представників Донбасу в "Мінську" викликала ступор у бойовиків - Резніков

Перше представлення у складі української делегації представників Донбасу у мінському переговорному процесі викликало ступор у представників окупаційного режиму під керівництвом РФ.

Про це під час онлайн-дискусії у Києві заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На сьогоднішній день ми зробили ще одну річ, яка викликала, як мінімум, ступор у наших візаві - ми сьогодні представили офіційно в українській делегації представників Донбасу", - зазначив Резніков.

Він повідомив, що 12 червня у роботі політичної групи в мінському переговорному процесі офіційно брали участь чотири представники з категорії ВПО, два журналісти, один лікар і один юрист: "Брали участь саме як консультанти в українській делегації, з офіційним статусом, з вербальною нотою МЗС України".

"У Мінських угодах, у пунктах 9, 11 та 12, є запис про те, що правові аспекти і певні законодавчі акти потрібно проводити у консультаціях, погодженні або обговоренні дослівно з "представниками окремих районів Донецької та Луганської областей". Хто такі представники - не сказано, хто їх делегує і як обирає - не сказано", - сказав він.

Резніков додав, що за останні шість років монополія на таке представництво належала представникам окупаційного режиму, які під керівництвом РФ приїжджають у Мінськ і беруть участь у цих перемовинах, однак наразі українська сторона провела "демонополізацію" на таке представлення в рамках переговорного процесу.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 5 травня оновив склад делегації України для участі в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях. Її і далі очолюватиме Леонід Кучма, президент України 1994-2005 років.

До складу делегації також увійшли віцепрем'єр-міністр міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков (перший заступник голови делегації), голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, народний депутат Олександр Мережко (заступник голови делегації), заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Юлія Свириденко (представник України в робочій підгрупі з соціально-економічних питань), голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики, народний депутат Андрій Костін (представник України в робочій підгрупі з політичних питань).

Крім того, у складі делегації - заступник міністра оборони Олександр Поліщук (представник України в робочій підгрупі з питань безпеки), голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народний депутат Галина Третьякова (представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань).

9 червня вперше у складі української делегації у роботі політичної групи та безпосередньо ТКГ взяли активну участь представники окремих районів Донецької та Луганської областей України з метою проведення передбачених Мінськими домовленостями консультацій. Окремі райони Донеччини представляли журналісти Денис Казанський і Сергій Гармаш, окремі райони Луганщини - голова Міжнародної громадської організації, юрист Вадим Горан і лікар Костянтин Лібстер.

Українська сторона поінформувала учасників консультацій, що радники української делегації - представники ОРДЛО України - братимуть участь у роботі груп ТКГ та у форматі ТКГ на постійній основі.