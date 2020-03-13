Україна через 48 годин закриє кордон для іноземців на 14 днів

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявляє, що Україна через 48 годин закриє кордон для іноземців на два тижні у зв'язку із ситуацією з коронавірусом у світі.

Як передає УНІАН, про це він повідомив на брифінгу у перерві засідання РНБО. «Через 48 годин наша країна закриє кордон для іноземних громадян. МЗС зараз попередить всі установи, усі країни про те, що кордон України для іноземних громадян на два тижні буде закритий», - сказав він.