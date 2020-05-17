Україна готова подати меморандум в Арбітражний трибунал у справі захоплення кораблів Росією, - МЗС

Міністерство закордонних справ України перебуває на фінальній стадії узгодження меморандуму у справі про захоплення моряків і кораблів у Керченській протоці у листопаді 2018 року. Про це заявив заступник голови МЗС Євген Єнін в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Це не просто текст, це докази, це свідчення наших моряків, це результати певних експертиз, які лягають в основу наших позовних вимог, це гарантії припинення кримінального переслідування стосовно наших моряків, яких російська сторона не мала права залучати до кримінальної відповідальності, безумовно, це питання компенсації, як матеріального, так і морального характеру", - заявив Єнін.

При цьому він не вказав конкретну суму компенсації, якої вимагає України.

Терміни подання Україною відповідного меморандуму були встановлені наприкінці листопада 2019 року. Згідно з розкладом, МЗС має подати документ до 24 травня. За словами Євгена Єніна, Україна встигає це зробити.

Арбітражний суд сформовано відповідно до Конвенції ООН з морського права.

Раніше у МЗС України заявили, що українська сторона докладає зусиль для встановлення арбітражним судом порушення Росією Конвенції ООН з морського права при захопленні й утриманні українських військових судів "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу", а також 24 членів їх екіпажів.

Моряків і кораблі Україні повернули восени 2019 року. За матеріалами LB.ua