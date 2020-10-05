Україна готує "кримський саміт" до наступного року. Росію теж запросять

Україна готується провести наступного року "кримський саміт" у межах міжнародної платформи з деокупації Криму. Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова на брифінгу 5 жовтня, передає кореспондент видання "ГОРДОН".

"Цей саміт має бути постійним, це ініціатива України і, відповідно, запрошення від України. На сьогодні Міністерство закордонних справ якраз відпрацьовує коло країн, які приєднаються до цієї ініціативи", - сказала Джапарова.

До кримської переговорної платформи можуть приєднатися всі країни, які бачать у цьому доцільність, зазначила вона.

"Задача зрозуміла: сформувати коаліцію держав, які приєднаються до цієї ініціативи й допомагатимуть Україні тримати найвищий політичний рівень дискурсу, коли мова йде про Крим", - уточнила заступниця глави МЗС.

За її словами, Україна не має ілюзій, що всі країни приєднаються до платформи, проте в ООН є вже коло країн, які можна називати "країнами коаліції" або країнами "кримської платформи".

Кримська платформа покриє кілька рівнів учасників. Найвищий - політичний рівень (лідери країн, перші особи держав). Далі йде рівень міністрів закордонних справ, міністрів оборони, парламентський рівень і експертний рівень, уточнила заступниця міністра.

"Росія буде запрошена до участі в заходах кримської платформи, однак, враховуючи, що для нас не є секретом нецивілізована поведінка РФ, ми не очікуємо, що вона прийме це запрошення", - заявила вона.

Джапарова вказала на розгляд кількох дат проведення саміту, зокрема і 26 лютого (День опору окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя).

Росія анексувала Крим після незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Україна та більшість країн світу не визнають приєднання півострова до РФ. Наразі між материковою Україною та Кримом діє контрольно-пропускний режим, а Київ де-факто не контролює півострова.

Створення міжнародної платформи з деокупації Криму ініціювала українська влада у відповідь на російську анексію півострова. У серпні 2020 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запрошував узяти участь у роботі платформи представників США.

Джапарова наприкінці липня 2020 року заявила, що українська влада підготувала стратегію деокупацію Криму. За її словами, наразі документ не публічний і є лише частиною великої стратегії звільнення окупованого Росією українського півострова.

Поки Україна прагне здобути статус спостерігача в Тюркському союзі, щоб там порушувати тему Криму і кримських татар.

Офіс президента України вважає, що Меджліс кримськотатарського народу має вести конкретну роботу зі створення міжнародної платформи для обговорення деокупації Криму і просувати цю ініціативу на будь-яких світових майданчиках.