Україна готує санкції проти Нікарагуа через відкриття "консульства" в Криму

Україна почала процес введення санкцій проти Нікарагуа через незаконне відкриття в окупованому Росією Криму "почесного консульства" цієї країни.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України.

Як зазначається, МЗС України неодноразово попереджав нікарагуанську сторону про неприпустимість дій, які порушують суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.

Київ буде приймати надалі "всі необхідні дії, передбачені законами України та нормами міжнародного права", для захисту суверенітету і територіальної цілісності України, додали в МЗС.

Також МЗС України висловило протест через візит посла Нікарагуа в Російській Федерації Альби Асус Торрес в Крим.

Нагадаємо, раніше в Нікарагуа заявляли про готовність налагодити торговельні відносини з Кримом і поставляти туди ром, банани і какао. За матеріалами Сегодня.ua