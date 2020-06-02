Україна хоче створити міжнародну платформу для деокупації Криму, - Кулеба

Глава МЗС звернувся до Мааса з проханням допомогти забезпечити доступ Червоного Хреста до українців, яких незаконно утримують в Криму

Україна має намір створити міжнародну платформу для обговорення з партнерами порушення прав населення у Криму та "неминучу деокупацію" півострова. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Укрінформу.

"Що стосується Криму, то це питання, яке ми порушуємо на перемовинах в різних форматах. Нас цікавлять насамперед два його елементи. Елемент номер один - це захист прав людини в окупованому Криму, і в цьому зв'язку звільнення осіб, яких незаконно утримує Російська Федерація. Ви знаєте, що абсолютна більшість з них - це кримські татари, тому тут ідеться про певну цілеспрямовану політику", - зазначив Кулеба.

Так, міністр наголосив, що вкотре звернувся до глави МЗС ФРН Мааса з проханням допомогти забезпечити доступ Міжнародного Червоного Хреста до українців, яких Росія незаконно утримує в окупованому Криму.

"Так само ми зацікавлені в тому, щоб представники Червоного Хреста відвідали і українців, яких незаконно утримують на території Росії", - заявив глава українського МЗС.

Водночас Кулеба наголосив, що другий елемент є більш глобальним та стосується формату, в якому будуть обговорювати ситуацію в Криму і його деокупацію з міжнародними партнерами.

"З нашими партнерами ми будемо говорити про те, у якому саме форматі нам налагодити цей діалог і як саме має виглядати міжнародна платформа щодо Криму. Ця тема буде також предметом нашої розмови з паном Маасом і надалі", - пояснив український дипломат.

Нещодавно постійний представник президента України в АР Крим Антон Кориневич повідомляв, що Україна планує затвердити стратегію деокупації Криму протягом 2020 року.

За матеріалами https://zik.ua