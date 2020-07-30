Україна і Білорусь домовилися посилити прикордонний режим після затримання бійців російської приватної військової компанії Вагнера під Мінськом

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ Білорусі після зустрічі з виконуючим обов'язки керівника посольства України в Білорусі Петром Врублевським.

"З українською стороною досягнута домовленість про активізацію взаємодії між прикордонними відомствами і посилення прикордонного режиму з метою недопущення дестабілізації обстановки в обох країнах", - йдеться в заяві.

Крім того, Мінськ підтвердив, що деякі із затриманих бойовиків мають громадянство України і брали участь в бойових діях на Донбасі.

У зв'язку з цим МЗС Білорусі запросило у Києва інформацію про бойовиків українського походження, яка може бути використана для всебічного аналізу і оцінки причин їхньої присутності в Білорусі.

Hаніше білоруське державне інформагентство БелТА повідомило, що у санаторії під Мінськом затримали 32 росіян, які є "бойовиками неофіційної російської ПВК "Вагнера".

Як стверджується, всього до Білорусі прибули близько 200 найманців, а їх метою є дестабілізації ситуації перед президентськими виборами, які пройдуть у країні 9 серпня.

Згодом, російський письменник Захар Прилепін, який воював на боці "ДНР", упізнав в затриманих кількох бійців зі свого батальйону.

Українські журналісти упізнали в затриманих під Мінськом росіянах бойовиків "ДНР" Представники білоруських ЗМІ з'ясували деякі подробиці про затриманих під Мінськом найманців "Вагнера" - колишніх бойовиків "ДНР".

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 29 липня скликав термінову зустріч із Радою безпеки країни щодо затримання найманців ПВК "Вагнера". За підсумками наради він доручив викликати послів РФ та України.

Проти затриманих "вагнерівців" порушили справу за підготовку терактів, наразі вони дають свідчення.

На території Білорусі на волі залишаються ще біля 200 російських бойовиків ПВК "Вагнера", наразі їх розшукують. Крім того, в Радбезі Білорусі повідомляється про вишкіл під Псковом та Невелем нових груп бойовиків.

За матеріалами ЕспресоTV