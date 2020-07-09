Україна і НАТО домовились посилити військову присутність у Чорному морі

Міністр оборони України Андрій Таран та генсекретар НАТО Єнс Столтенберг обговорили безпекову ситуацію на сході України та в акваторії Чорного моря і домовились посилити військову присутність в Чорноморському регіоні.

Про це йшлося під час їхньої телефонної розмови, повідомляє пресслужба Міноборони.

"Сторони погодились посилити присутність сил і засобів на суходолі, морі та в повітряному просторі чорноморського регіону шляхом збільшення патрулювання у повітрі та присутності кораблів військово-морських сил країн- членів Альянсу. Міністр оборони України висловив зацікавленість в налагоджені спільного обміну інформацією про обстановку в цьому регіоні та запросив держави-члени НАТО приєднатися до національних стратегічних навчань, що заплановані до проведення на півдні України восени цього року", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, під час обговорення безпекової ситуації в акваторії Чорного моря співрозмовники погодилися, що ситуація продовжує погіршуватися у зв'язку з тим, що Росія нарощує свою військову присутність та змінює баланс сил.

Міністр оборони також наголосив на незворотності реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Організації Північноатлантичного договору та подякував за рішення Північноатлантичної ради про визнання України Партнером з розширеними можливостями (Enhanced Opportunity Partner - EOP).

Він підкреслив, що новий статус України розширить можливість для діалогу та взаємовигідної співпраці з союзниками, включаючи обмін інформацією, нові посади для військовослужбовців ЗСУ у штабах військової командної структури Альянсу, більш широкий доступу до програм взаємосумісності та навчань, у тому числі за тематикою Статті 5 Північноатлантичного договору, які відкриті лише для його держав-членів і учасників цієї Програми.

Очільник оборонного відомства також наголосив на необхідності поновити регулярні засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів, а також запевнив, що Україна, як надійний партнер НАТО, продовжуватиме надавати сили та ресурси до операцій з врегулювання криз під проводом Альянсу та Сил реагування НАТО.

Крім того, Таран запросив Столтенберга з офіційним візитом до України, повідомляє пресслужба. За матеріалами Укрінформ.