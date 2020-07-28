Україна, Литва і Польща створили "Люблінський трикутник"

"Люблінський трикутник" передбачає розширення співпраці між країнами не лише у питанні безпеки, мова йтиме також про економіку, торгівлю, інвестиції, туризм, інфраструктуру.

Україна, Польща та Литва створюють "Люблінський трикутник" - новий формат взаємодії, який буде важливим елементом розвитку і зміцнення Центральної Європи. Про це 28 липня заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції з польським та литовським колегою у Любліні.

"Сьогодні ми створюємо "Люблінський трикутник". Це формат, який буде важливим елементом розвитку і зміцнення Центральної Європи, але також зміцнення України як повноправного члена європейської і євроатлантичної сім'ї народів", - зазначив він.

Кулеба подякував Польщі та Литві за послідовну підтримку України на шляху до членства в Євросоюзі і НАТО, а також запровадженні реформ.

Міністр підкреслив, що країни вже взаємодіють у рамках бригади Литполукрбриг, проте наголосив, що новий формат передбачає розширення співпраці. За його словами, співробітництво не обмежиться лише питаннями безпеки, мова йтиме також про економіку, торгівлю, інвестиції, туризм, інфраструктуру, "про все те, що здатне ще тісніше об'єднати наші країни, зробити Центральну Європу ще сильнішою і зробити Європу загалом ще сильнішою".

"Люблінський трикутник" зосередиться на поглибленні взаємодії між нашими країнами, але ми так само бачимо велику перспективу у тому, щоб "Люблінський трикутник" став інструментом ангажування тих країн, які потребують тісніших контактів із Заходом, із загальноєвропейськими структурами, і ми з колегами допомагатимемо нашим сусідам, нашим друзям більш активно взаємодіяти у цій сфері", - підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, у січні 2016 року в Польщі створили штаб багатонаціональної бригади "ЛитПолУкрбриг". Було домовлено, що в складі спільної бригади українські, литовські та польські військові братимуть участь у спільних навчаннях, а пізніше - в операціях. Управління

"ЛитПолУкрбриг" базується у польському Любліні. Відповідну угоду підписали у вересні 2014 року. За матеріалами Укрінформ, Тиждень.ua