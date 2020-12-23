Україна не отримувала від Ірану фінальний звіт по катастрофі МАУ

Україна не отримувала від Ірану документів фінального звіту за катастрофою літака "Міжнародних авіаліній України". Технічний звіт є фінальним документом, на якому буде базуватися розслідування.

Про це в ефірі "Громадського радіо" заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

"Ми неодноразово чули від іранської сторони, що звіт готовий, що зараз завершується переклад. Я ці слова чую останні два місяці ледь не щотижня, проте документи відсутні", - сказав Єнін.

Він додав, що згідно з Чиказькою конвенцією, якщо технічне розслідування не буде завершено протягом календарного року з моменту катастрофи, іранська сторона повинна оприлюднити проміжний звіт.

"Остаточний звіт з технічного розслідування є тим фінальним документом, на якому надалі буде базуватися як кримінальне розслідування, так і визначення відповідних сум, компенсацій, про які ми ведемо переговори з іранською стороною", - зазначив Єнін.

Також в МЗС заявили, що українська сторона наполягає на об'єктивному і неупередженому розслідуванні справи.

"Ми неодноразово підкреслювали іранській стороні, будь-які спроби підкупити нас, обміняти правду на той чи інший рівень компенсацій у цьому випадку не пройдуть", - додав заступник глави МЗС.

Вчора іранські ЗМІ повідомили, що Тегеран передав Києву фінальний звіт про причини катастрофи літака МАУ. У ньому говориться, що літак був збитий ракетами із-за людської помилки.

За матеріалами РБК-Українаа.