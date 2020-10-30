Україна не зверне зі шляху боротьби з корупцією - Єрмак на зустрічі з послами країн G7

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак на зустрічі з послами країн G7 заявив, що глава держави і його команда продовжують боротьбу з корупцією. Про це 30 жовтня повідомила пресслужба президента.

Основною темою зустрічі стали рішення Конституційного Суду України, який скасував низку положень антикорупційних законів України, і резонанс, викликаний цим. Єрмак розповів послам про термінове засідання Ради національної безпеки і оборони України, засідання уряду й ухвалені на них рішення.

"Для нас є принциповою наша позиція щодо боротьби з корупцією, і Україна ніколи не зверне з цього шляху", - сказав Єрмак.

За його словами, події у КСУ не відбулися "без зовнішнього втручання", тому він висловив надію, що правоохоронні органи зможуть дати оцінку ситуації.

"Для нас дуже важливо, щоб усі керівники, представники антикорупційних органів знали позицію президента: ми сьогодні виступаємо дійсно єдиним фронтом щодо захисту тих реформ, які ми провели і продовжуємо проводити. Президент налаштований дуже рішуче, і він не зупиниться на шляху проведення реформ і боротьби з корупцією, хто б за цим не стояв", - підкреслив глава ОПУ.

Єрмак закликав представників "Великої сімки" стежити за роботою Антикорупційного ради, яка має зібратися найближчим часом, і реакцією представників політичних сил.

Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін запевнила, що G7 готова допомогти Україні в подальшому просуванні на шляху реформ, повідомила пре- служба президента.

27 жовтня Конституційний Суд скасував частину положень антикорупційних законів і вказав, що встановлення кримінальної відповідальності за декларування свідомо недостовірних даних, а також умисне неподання декларацій є надмірним покаранням за вчинення таких правопорушень.

Національне агентство з питань запобігання корупції у зв'язку з рішенням КСУ закрило доступ до реєстру електронних декларацій і припинило їх перевірку, зберігання та оприлюднення. Голова агентства назвав рішення КСУ "нищівною поразкою антикорупційної реформи".

Окрім того, унаслідок блокування доступу НАЗК до державних реєстрів Нацагентство не може провести спеціальну перевірку декларацій кандидатів на керівні посади в держорганах, отже, не можуть призначити на їхні посади переможців місцевих виборів, заявили в НАЗК.

Після засідання РНБО на виконання розпорядження Кабміну НАЗК відкрило доступ до реєстру електронних декларацій.

29 жовтня президент України Володимир Зеленський зареєстрував у парламенті законопроєкт, яким пропонують визнати неправомірним рішення КСУ, позбавити повноважень увесь склад суду і призначити новий, а також забезпечити безперервність дії антикорупційного законодавства. За матеріалами Всеукраинские вести.