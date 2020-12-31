Україна очікує динамічних і драйвових відносин зі Сполученими Штатами після інавгурації Байдена

Україна очікує динамічних і драйвових відносин зі Сполученими Штатами після інавгурації новообраного президента Джо Байдена. Пріоритетом у відносинах з Вашингтоном у Києві називають сектор безпеки.

Про це в інтерв'ю ЗМІ заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, Україна і США є стратегічними партнерами.

"Ми очікуємо рок-н-ролу. Ми хочемо дуже динамічних і драйвових відносин зі Сполученими Штатами... Нам потрібно додавати ще більше звуку до цієї пісні стратегічного партнерства. У нас є безпека. Це стовідсотковий пріоритет. У нас є трансформація України. Це те, де США можуть нам серйозно допомогти в зміцненні країни зсередини", - сказав Кулеба.