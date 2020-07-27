Україна передала МЗС РФ ноту протесту через так званий парад в окупованому Севастополі

Міністерство закордонних справ України передало ноту протесту МЗС Росії у зв'язку із проведенням так званого військово-морського параду підрозділів Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі 26 липня 2020 року. Про це 27 липня повідомила пресслужба МЗС.

"Україна засуджує протиправну демонстрацію Російською Федерацією своєї "військової міці", а також дії з подальшої мілітаризації тимчасово окупованих Російською Федерацією територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, що становить суттєву загрозу регіональній безпеці. Україна вимагає від Російської Федерації невідкладно припинити міжнародно протиправні діяння проти державного суверенітету і територіальної цілісності України та вжити вичерпних заходів із деокупації частини суверенної території України", - ідеться в повідомленні.

У міністерстві повідомили, що такі дії є порушенням із боку Росії норм міжнародного права, зокрема численних резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, а також українського законодавства.

Росія анексувала Крим після силової блокади українських військових частин і незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Приєднання півострова до РФ не визнають Україна та більшість країн світу. Наразі між материковою Україною і Кримом діє контрольно-пропускний режим, а Київ де-факто не контролює півострова. За матеріалами Гордон.