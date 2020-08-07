Україна передала Росії список на звільнення 22 кримських татар

Президент України Володимир Зеленський під час останньої телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним 26 липня обговорив звільнення 22 кримських татар, незаконно утримуваних в анексованому Криму. Президент передав Росії цей список, заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак під час поїздки глави держави на Донбас, повідомили в Офісі президента України.

"Список вже передано російській стороні. І ми очікуємо, що це питання теж буде вирішено", - підкреслив Єрмак під час робочої поїздки президента України на Донбас, повідомляє пресслужба президента.

Зеленський і Путін провели телефонну розмову 26 липня. Серед питань обговорювали звільнення незаконно утримуваних осіб у Криму, зокрема журналіста, фігуранта сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Руслана Сулейманова у зв'язку з трагічною загибеллю його трирічного сина Муси Сулейманова.

Після анексії Криму Росією 16 березня 2014 року, за даними міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch, ситуація з правами людини на півострові погіршилася. Під різними приводами, зокрема боротьби з екстремізмом, влада переслідує людей, які наважуються відкрито критикувати дії Росії на півострові, особливо кримських татар. Російські силовики регулярно проводять обшуки в будинках кримських татар.

За інформацією заступника постійного представника президента у Криму Таміли Ташевої, після анексії півострів покинуло понад 25 тис. кримських татар (за даними перепису населення, яке в Україні проводили 2001 року, у Криму проживало 243,4 тис. кримських татар).

За даними уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової, у списку громадян, яких Україна сподівається повернути під час обміну з Росією утримуваними особами, указано 86 кримських політв'язнів.

Останній обмін утримуваними особами відбувся 29 грудня 2019 року між Україною та бойовиками "ДНР" і "ЛНР". Це сталося біля КПВВ "Майорське" в Донецькій області незабаром після зустрічі "Нормандської четвірки" в Парижі. За даними Служби безпеки України, з непідконтрольних територій повернулося 76 українців.

В інтерв'ю турецькому телеканалу TPT, оприлюдненому 6 березня, Зеленський говорив, що Україна передала бойовикам ОРДЛО список із 200 українських бранців для майбутнього обміну. За матеріалами "Гордон".