Україна підтримала ініціативу ООН щодо глобального припинення вогню

Україна приєдналася до міжнародної заяви, яка висловлює рішучу підтримку заклику генсека ООН до глобального припинення вогню під час пандемії COVID- 19.

Як повідомили 22 червня у Постійному представництві України при ООН, загалом до ініціативи долучилося 170 країн і спостерігачів, Росії в цьому списку немає.

"Ми рішуче підтримуємо звернення Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша від 23 березня 2020 року щодо глобального припинення вогню", - зазначається в спільній заяві.

При цьому підкреслюється, що поширення пандемії COVID-19 глибоко вплинуло на всі три стовпи, на яких тримається ООН - мир і безпеку, розвиток, а також права людини.

"Ми висловлюємо глибоку стурбованість у зв'язку з продовженням бойових дій у різних куточках світу, особливо в умовах глобальної кризи у сфері охорони здоров'я, а також руйнівним впливом війни на тих, хто залишається найбільш уразливим, особливо на жінок та дітей", - наголошується в документі.

У цьому зв'язку країни-підписанти висловили тверде переконання, що багатосторонність, верховенство права, діалог та дипломатія для досягнення миру є основою мирного врегулювання конфлікту.

"З наближенням до відзначення 75-ї річниці підписання Статуту ООН, ми закликаємо всіх учасників зробити все можливе, щоби відповісти на звернення Генерального секретаря", - підкреслюється в заяві.

Як повідомляв Укрінформ, російська сторона раніше намагалася маніпулювати ініціативою генсека ООН щодо глобального припинення вогню. Зокрема, з російського боку лунали заяви, що для цього потрібно спочатку зняти всі міжнародні санкції, у тому числі ті, що були введені проти РФ через агресію на Донбасі та окупацію Криму. За матеріалами Укерінформ.