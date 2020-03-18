Україна повертається до "старих часів" - експерти США про призначення нової генпрокурорки України

Поганою новиною для бізнесу та міжнародних інвесторів називають ряд американських експертів призначення Ірини Венедиктової генеральним прокурором України.

Зокрема експерт «Центру міжнародного приватного підприємництва» Ерік Гонц називає голосування за нову генпрокурорку «тривожним днем для незалежності прокурорів».

«Одне з найбільших нарікань серед бізнесу в Україні є брак правосуддя. Тепер в Україні є генеральна прокурорка, яка дуже близька до партії президента, і я хвилююсь, що інвестори та бізнес сприймуть її призначення як повернення до старих правил в Україн», - розповів у коментарі «Голосу Америки» Ерік Гонц.

Експерт звертає увагу на причетність родини Венедиктової до «внутрішнього кола українських олігархів».

Ерік Гонц: «Це призначення демонструє зміну підходу адміністрації Зеленського. Мовляв, от ми маємо всі нові обличчя в уряді. І у нас є генеральна прокурорка, яка насправді тісно переплетена з так званою українською елітою».

За словами Гонца, хоча президент Зеленський називав попереднього генпрокурора «своєю людиною», Руслан Рябошапка на посаді продемонстрував незалежність від президентського офісу.

«Мене як оглядача ситуації в Україні лякає те, що Україна повертається до старих поганих часів. Видалити з уряду важливих гравців, які мали добрі відносини з МВФ, було надзвичайно поганою ідеєю. Якби я мав можливість поговорити з президентом Зеленським, я б йому сказав: «припиніть, будь ласка, не робіть більше жодних змін, інвестори вже й так на межі, українців і так вже розглядають як країну високого ризику. Зупиніться, просто зупиніться», - ділиться враженнями від української політики оглядач.

Експертка аналітичного центру «Атлантична Рада» Мелінда Герінг вважає Ірину Венедиктову не готовою для посади генерального прокурора України.

«Вона - абсолютно хибна кандидатура на цю посаду. Посада генерального прокурора - одна з 5-ти найважливіших посад в країні. Вона ніколи не була прокурором, вона політично не є нейтрально, а це передбачено законом, і вона є політичною фігурою - третій номер в партії «Слуга народу» торік. Вона навіть не пройшла конкурс на посаду Верховного суду», - розповідає Мелінда Герінг.

Експертка «Атлантичної Ради» не виключає, що Ірину Венедиктову призначили для того, щоб вона висунула звинувачення проти попереднього президента Петра Порошенка.

«Якщо це правда, якщо Венедиктову призначили, щоб вона висунула звинувачення проти Петра Порошенка, ми повертаємось в старі погані часи. Генеральна прокуратура не повинна грати такі ігри», - вважає Мелінда Герінг.

Ірина Венедиктова - перша жінка в історії України, що обіймає посаду генерального прокурора. Втім Мелінда Герінг зауважує, що репутація важливіша за гендер.

Мелінда Герінг: «Мене не вражає те, що вона - перша жінка на посту Генерального прокурора України. Що важливо, це її репутація. І вона не має доброї репутації. В України зараз дуже поганий місяць».

Більш оптимістичний щодо нової генпрокурорки України політичний оглядач Джонатан Брансон із центру SOSi Exploit.

Брансон вважає не достатньо вагомими підстави для критики Венедиктової. Експерт закликає поважати вибір президента, якого досі підтримує переважна більшість українців.

Джонатан Брансон, політичний експерт: «Якщо справи підуть справді так, як побоюються активісти, тоді деяку їхню критику можна буде виправдати. Поки що це спекулятивна критика. В Україні досі дуже багато людей підтримують цього президента, в Україні досі панує оптимізм. Звісно, нещодавно були ухвалені негативні рішення з новим урядом, але треба поважати вибір українців».

Раніше в одному з інтерв'ю Ірина Венедиктова виступила за скасування закону, який передбачає амністію для активістів Революції Гідності.

Експерт визнає, що уряд веде ризиковану політику, адже перед Україною зараз - і без зміни уряду - чимало викликів, додає він.

«Скільки ще кнопок має Зеленський натиснути? І чи він розуміє, що він їх натискає? Зараз стільки всього відбувається в Україні: вибіркове правосуддя, переслідування активістів у справі Шеремета, обвалились євробонди, проблемне законодавство у сільському господарстві, коронавірус, формула Штайнмаєра, заяви про прямі переговори з бойовиками на Донбасі…

Таке враження, що влада випробовує межі, як далеко вони можуть тиснути. Ніби вони хочуть перевірити, наскільки дієвою є опозиція. Тепер все ставиться під сумнів: чи Майдан трапився, чи хтось скинув Януковича, чи це було (як ми на Заході любимо говорити) просто мирні протести студентів і вчителів», - зазначив політичний експерт Джонатан Брансон.

Здивований різкою зміною уряду в Україні - в час пандемії та економічної кризи - колишній посадовець Пентагону в адміністрації Обами а тепер директор аналітичного центру «Пенн-Байден» Майкл Карпентер. Зміну генерального прокурора політичний оглядач називає «поганим сигналом».

«Мені важко зрозуміти, як в цей час президент і його команда вирішили звільнити стільки людей в уряді, що користуються такою великою довірою на Заході. Зокрема, колишнього генпрокурора Руслана Рябошапку. І також міністрів фінансів, оборони, економіки, вони працювали над справді глибокими системними реформами.

Звільнити їх в цей час, коли ціни на нафту впали, світ входить в стан рецесії (якщо не депресії), коли є страх щодо поширення коронавірусу - це дуже погані новини для тих, хто стежить за ситуацією в Україні. Незалежно, як проявить себе новий уряд, це дуже поганий сигнал», - розповів «Голосу Америки» Карпентер.

За матеріалами Голс Америки (https://ukrainian.voanews.com)