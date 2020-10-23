Україна повинна мати перспективу членства в ЄС і НАТО - Дональд Туск

Європейському Союзу слід переглянути своє ставлення до Сходу Європи в цілому.

Про це заявив Президент Європейської народної партії, Президент Європейської Ради у 2014-19 роках Дональд Туск у відеозверненні до учасників спеціального Київського безпекового форуму-2020, започаткованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

"Всім зацікавленим країнам треба подати політичний сигнал та гарантувати досяжність мети членства в ЄС та НАТО з чіткими планами дій", - наголосив Дональд Туск.

Він підкреслив, що потрібне сильне демократичне лідерство Заходу, і розповів про дві можливі перспективи.

"Або Сполучені Штати, Європейський Союз та демократії регіону, серед яких і Україна, запропонують продумані підходи, як підтримати Схід Європи на важкому шляху до демократії, реальної незалежності та членства в Європейському проекті, або ж вакуум лідерства заповнить Росія", - сказав Президент ЄНП.

Він зазначив, що нещодавно у "Financial Times" Арсеній Яценюк закликав американських та європейських партнерів створити спільну місію високого рівня для консолідації глобальних дій на захист свободи та демократії у Східній Європі.

"Це - слушна ідея. Я поділяю думку, що така місія може виробити спільне бачення, як продовжити процес історичного об'єднання Європи та її звільнення від загроз авторитаризму, зовнішньої агресії та зневаги до людської та національної свободи", - сказав Дональд Туск.

Він також нагадав свої слова, сказані у виступі перед Верховною Радою у 2019 році: "Не може бути справедливої Європи без незалежної України. Не може бути безпечної Європи без безпечної України. Простіше кажучи, не може бути Європи без України".

Раніше п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" під час виступу на Спеціальному Безпековому Форумі у Києві представив чіткі рекомендації щодо зміцнення позицій України у протистоянні з країною- агресором. За матеріалами Прямий канал.