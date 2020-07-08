Україна розірвала меморандум про боротьбу з тероризмом з РФ

Кабінет міністрів 8 липня ухвалив рішення про розірвання меморандуму з Росією про співпрацю у боротьбі з тероризмом. Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду, передає РБК-Україна.

Меморандум розірвали 8 липня 2020 року.

Цей меморандум був підписаний 8 років тому - 12 липня 2012 року в Ялті.

В травні 2018-го тодішній президент Петро Порошенко підписав рішення РНБО про вихід України з договорів СНД. За матеріалами РБК-Україна