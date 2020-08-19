Україна розірвала ще сім договорів СНД через Крим

Україна вийшла з семи міжнародних договорів, які були укладені в рамках СНД і стосуються сфери цивільної авіації.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів в середу, 19 серпня. Уряд ухвалив рішення одноголосно.

Це відповідь на порушення Росією норм міжнародного права. З 2014 року наша Державіаслужба винесла 107 тисяч постанов про накладення штрафів на 14,5 млрд грн за те, що російські літаки літають над територією Криму.

Зрозуміло, що в такій ситуації про жодну співпрацю і мови бути не може, - зазначив Шмигаль.

Тому сьогодні ми денонсуємо, тобто фактично розриваємо договір про радіонавігаційне забезпечення та угоди, що стосуються цивільної авіації, - додав він.

Таким чином, Україна розірвала низку договорів, зокрема угоди про дальнє радіонавігаційне забезпечення в СНД, про співпрацю щодо забезпечення захисту цивільної авіації від актів незаконного втручання, про практичне використання статті 83 bis Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. Також Київ не братиме участі в реформуванні Міждержавного консультативної ради Радіонавігація.

Україна вийшла з меморандуму Про засади взаємодії та співпраці в галузі цивільної авіації, а також розірвала договір Про співпрацю в організації та проведенні пошуково-рятувального забезпечення польотів повітряних суден цивільної авіації. За матеріалами voi.com.ua