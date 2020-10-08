Україна та Британія підписали угоду про співробітництво - що вона передбачає

Україна та Велика Британія підписали Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство.

Про це повідомляє "5 канал".

Це перша двостороння торговельна домовленість між Києвом і Лондоном. Вона стане альтернативою Угоді про асоціацію в торгівлі після виходу Британії з ЄС. А ще поглибить економічні зв'язки між Україною та Сполученим Королівством.

Документ підписали прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і Президент України Володимир Зеленський, який нині перебуває у Лондоні з візитом.

"Цей особливий документ, який ми підпишемо, це потужний сигнал підтримки України", - зазначив український президент.

За угодою, відтепер у Сполученому королівстві з'явиться спеціальний посланець прем'єр-міністра з питань торгівлі з Україною. Цю посаду обійме баронеса Кетрін Меєр.

"Я щасливий зустрітися з Вами, Президенте України, у Лондоні. Сьогодні ми підпишемо історичну угоду. Це велика честь для обох наших держав. Адже ця домовленість посилить співпрацю між Україною та Великою Британією", - зазначив прем'єр Британії Борис Джонсон.

Нагадаємо, раніше Україна та Велика Британія домовилися про спільне виробництво ракетних катерів. Зокрема передбачено надання Україні кредиту розміром 1 мільярд 250 мільйонів фунтів стерлінгів. За матеріалами www.5.ua