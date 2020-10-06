Україна та Євросоюз підписали низку нових угод: що вони передбачають

Україна і Європейський Союз підписали ряд нових угод.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія підписання документів транслювалася на сайті аудіовізуальних послуг Єврокомісії.

Зокрема, віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина та комісар Євросоюзу з питань європейської політики сусідства і розширення Олівер Варгеї підписали три угоди - щодо "Програми ЄС "Міцні регіони" (EU4ResilientRegions), щодо механізму розвитку громадянського суспільства в Україні, а також щодо кліматичного пакета для стабільної економіки.

Як повідомив у мікроблозі Twitter глава представництва ЄС в Україні, угода щодо програми ЄС "Міцні регіони" передбачає виділення Україні 30 млн євро, угода щодо механізму розвитку громадянського суспільства в Україні - 20 млн євро і угода щодо кліматичного пакета для стабільної економіки - 10 млн євро.

Крім того, було підписано три проєкти між Україною і Європейським інвестиційним банком.

Зокрема, міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов та віцепрезидент Європейського інвестиційного банку Тереза Червінська підписали фінансову угоду "Проект енергоефективності громадських будівель в Україні".

Також міністр інфраструктури України Владислав Криклій і віцепрезидент ЄІБ Ліліана Павлова підписали гарантійну угоду "Логістична мережа, модернізація та цифровізація "Укрпошти".

Разом з тим, генеральний директор національного оператора поштового зв'язку "Укрпошта" Ігор Смілянський та віцепрезидент ЄІБ Ліліана Павлова підписали фінансову угоду "Логістична мережа, модернізація та цифровізація "Укрпошти".

Як повідомили УНІАН у пресслужбі Офісу президента, "Програма ЄС "Міцні регіони" має сприяти залученню допомоги ЄС для підвищення стійкості України, зокрема до гібридних загроз і дестабілізаційних ситуацій, як-от пандемія COVID-19, а також збільшення потенціалу України з розбудови миру.

Також, документ про механізм розвитку громадянського суспільства України має на меті допомогу ЄС для зміцнення демократії в Україні.

Разом з тим, угодою "Кліматичний пакет для стабільної економіки: (CASE) в Україні" передбачається розробка та реалізація політики й заходів, які ефективно підтримують перехід до кліматично нейтрального, чистого, ресурсоефективного та безпечного енергопостачання та споживання; підтримка пом'якшення змін клімату коштом скорочення викидів парникових газів та речовин, що руйнують озоновий шар; стимулювання переходу до чистої та кругової економіки.

При цьому, метою укладення угоди про фінансування проєкту "Енергоефективність громадських будівель в Україні" є залучення допомоги Європейського інвестиційного банку на фінансування заходів, спрямованих на удосконалення процесу термомодернізації громадських будівель в Україні. Загальний внесок ЄІБ у межах угоди становить 300 млн євро.

Підписання документа "Логістична мережа (Модернізація та цифровізація Укрпошти)" забезпечить закупівлю сортувального обладнання (автоматична сортувальна лінія crossbelt з пропускною здатністю 12 тис. одиниць на годину, сортувальна лінія posisorter, дві сортувальні лінії Oprisorter, напівавтоматичні роликові конвеєри, гравітаційні конвеєри, IT-сервери та периферія) та створення трьох сортувальних об'єктів (зокрема, будівництво хабу у Львові) та 22 сортувальних депо загалом (зокрема, будівництво депо в шести містах), впровадження систем автоматичного відстежування пересування вантажів. Загальний обсяг коштів для реалізації проєкту, відповідно до оцінок експертів ЄІБ, становить 30 млн євро (без ПДВ).

Завдяки кредиту, передбаченому фінансовою угодою "Логістична мережа (Модернізація та цифровізація Укрпошти)", "Укрпошта" модернізує логістичну мережу шляхом будівництва трьох нових сортувальних центрів, 20 поштових депо та відповідної ІТ-інфраструктури. За матеріалами УНІАН.