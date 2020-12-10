Україна та Молдова обговорять інтеграцію в ЄС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що Україна та Молдова проведуть глибокі двосторонні консультації з питань європейської інтеграції.

"Я також дуже сподіваюся, що ми будемо разом працювати над порядком денним відносин між нашими країнами та ЄС. Сьогодні одна з наших домовленостей полягає в тому, що ми проведемо глибокі двосторонні консультації з питань європейської інтеграції", - сказав Кулеба після переговорів з главою МЗС Молдови в Кишиневі в четвер.

Глава української дипломатії зазначив, що поінформував молдавського колегу про українську ініціативу щодо створення Кримської платформи.

"Ми розраховуємо на активну конструктивну участь Молдови в цьому форматі", - підкреслив він, додавши, що Україна зацікавлена в максимальній кількості контактів з Молдовою на всіх рівнях, і в тому числі у візиті новообраної президентки Молдови Маї Санду в Україні.

"Ми сьогодні обговорили весь спектр наших відносин і погодилися з колегою, що безпека Молдови - це наша безпека, а безпеку України - це ваша безпека. І це фундаментальний принцип, який повинен лежати в основі наших відносин. Ми хочемо більше торгівлі, амбітних проєктів у сфері інфраструктури ми повинні спільно вирішити ті вже хронічні проблеми, які ми успадкували, і рухатися вперед ", - додав Кулеба.

Він вказав, що це перший візит міністра закордонних справ України в Молдову з 2014 року.

"Я переконаний, що ми повинні докласти всіх зусиль разом з молдавськими колегами, щоб подібні перерви в контактах більше ніколи не повторювалися", - сказав глава МЗС України.

Нагадаємо, у серпні Міністерство закордонних справ України повідомило про підготовку нового переговорного майданчика щодо Криму, який міг би стати аналогом нормандського формату по Донбасу. Саміт Кримської платформи відбудеться у травні наступного року в Києві. Крім консолідації міжнародних зусиль, спрямованих на протидію анексії Криму Росією, серед завдань платформи також протидія загрозам РФ у Чорному і Азовському морях.

Про свою підтримку концепції Кримської платформи вже заявили посли США, Великої Британії, Туреччини та інших країн. Взяти участь в переговорах може і Росія, але у МЗС сумніваються у тому, що Москва братиме участь. За матерiалами Інтерфакс-Україна, ZN.UA