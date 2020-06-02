Україна відкрита до пошуку широких компромісів, але не переступить своїх червоних ліній, - Кулеба

Україна відкрита до пошуку максимально широких компромісів, але не переступить через свої червоні лінії, що стосуються національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на прес- конференції після переговорів із міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом.

"Запевняю, що Україна відкрита до пошуку максимально широких компромісів, але не піде на перетин своїх червоних ліній, які стосуються національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності. І я дуже вдячний Гайко Маасу і німецьким партнерам загалом за розуміння чутливості цієї ситуації".

Він нагадав, що вже раніше відбулися консультації глав МЗС у "нормандському форматі".

"Ми намітили під час тієї дискусії низку питань, які потребують вирішення. І відтоді послідовно і наполегливо шукаємо рішення, які дали б змогу рухатися вперед у мирному врегулюванні на Донбасі, але водночас, я хочу на цьому наголосити, не призводили до перетину червоних ліній", - зазначив Кулеба.

Раніше після зустрічі в Берліні Дмитро Кулеба сказав: Ми підтвердили неприпустимість прямого діалогу з представниками "ДНР" і "ЛНР". За матеріалами rubryka.com