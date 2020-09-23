Україна відповідає критеріям безвізу, але потрібно працювати - Боррель

В останньому звіті ЄС, який було датовано 10 липня 2020 року, йдеться, що Україна продовжує відповідати критеріям для безвізового режиму з ЄС.

Про це заявив високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель і наголосив, що Київ повинен продовжувати роботу зі створення антикорупційної інфраструктури та впровадження судової реформи.

Західні партнери готові допомогти Україні в цьому, додав Боррель.

За його словами, Україна зможе залучити нові іноземні інвестиції, якщо забезпечить незалежну роботу антикорупційних органів і уникне політизації правоохоронних органів.

Зі свого боку міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив Борреля, що Київ залишається вірним реформаторському порядку денному. Прогнози євродепутатів скасуванням безвізу для України

В Європарламенті пригрозили Україні скасуванням безвізового режиму через ситуацію з антикорупційними органами.

Першою причиною стало те, що Верховна Рада включила до складу конкурсної комісії щодо адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційної прокуратури людей, яких в ЄП назвали недосвідченими.

Другим приводом стало рішення Конституційного суду України щодо Національного антикорупційного бюро, яким було визнано неконституційним указ п'ятого президента Петра Порошенка від 16 квітня 2015 року про призначення Артема Ситника головою бюро.

А 16 вересня КСУ визнав неконституційними окремі норми закону. В ЄС відреагували на це і закликали якнайшвидше змінити чинне законодавство. За матеріалами ICTV Факти