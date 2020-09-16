Україна виконує домовленості в "Нормандському форматі" - Кравчук

Україна послідовно виконує домовленості паризького саміту в "Нормандському форматі". Про це заявив глава української делегації в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук, пише пресслужба Офісу Президента України, передає УНН.

"Відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) в режимі відеоконференції за участю делегацій України, Російської Федерації та за модераторства ОБСЄ. Переговори тривали близько семи годин. Учасники засідання констатували дотримання режиму припинення вогню, запровадженого з 27 липня цього року, попри окремі провокаційні обстріли з боку незаконних збройних формувань", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українська делегація закликала вжити вичерпних заходів з метою збереження всеосяжного режиму тиші, зокрема шляхом належного виконання пакету додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню. Глава української делегації Леонід Кравчук подякував ОБСЄ та її Спеціальній моніторинговій місії в Україні за посередницькі зусилля, спрямовані на врегулювання міжнародного збройного конфлікту на Донбасі.

"Ми ніколи не ставили під сумнів мандат ОБСЄ та проти передачі його будь-кому", - наголосив Кравчук.

Як повідомляв УНН, за словами повпреда РФ в ТКГ Борис Гризлова, Україна фактично дезавуювала угоду про додаткові заходи щодо контролю за перемир'ям на Донбасі, і тепер весь комплекс таких заходів доведеться обговорювати заново.