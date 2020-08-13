Україна вимагає від Білорусі звільнити затриманих українських правозахисників і журналістів

Україна закликала владу Білорусі якомога швидше звільнити незаконно затриманих у Мінську українських правозахисників і журналістів Костянтина Рєуцького та Євгена Васильєва.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, інформує пресслужба ОП.

За його словами, громадяни України Костянтин Рєуцький та Євген Васильєв були затримані білоруськими правоохоронцями без будь-яких законних підстав.

"Вони не брали участі в жодних заворушеннях чи масових акціях, не мали при собі заборонених предметів чи матеріалів. Правозахисники відвідували Білорусь виключно задля отримання достовірної інформації про те, що там відбувається, та задля коментування останніх подій у Мінську для українських засобів масової інформації. Свобода слова та свобода вільного пересування - базові демократичні принципи, які поважаються в усьому світі. Їхнє порушення неприпустиме", - наголосив Єрмак.

Керівник ОП додав, що МЗС України через українське дипломатичне представництво активно працює для найшвидшого встановлення та звільнення всіх українських громадян, затриманих під час останніх подій.

Він також наголосив, що Україна надзвичайно цінує партнерські відносини зі своєю північною сусідкою.

Своєю чергою міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що українське посольство спрямувало дві ноти до МЗС Білорусі з приводу затримання наших громадян.

Про це інформує Європейська правда.

За його словами, зараз відомо про трьох затриманих українців - волонтерів Костянтина Реуцького та Євгена Васильєва, а також Оксану Альошину.

Він підтвердив, що за місцем тимчасового проживання Реуцького та Васильєва провели обшук. Їх звинувачують у "масових заворушеннях", за що у Білорусі передбачене покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років.

Також Кулеба розповів, що український консул вже відвідав два найбільших центри тимчасового утримання у Мінську, але жодної інформації про затриманих не отримав.

Нагадаємо, у Білорусі під час масових акцій протесту побили українського фотокореспондента і затримали дев'ятьох наших громадян.

За матеріалами UATV