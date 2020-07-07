Україна вивчає питання введення миротворців на Донбас - Резніков

Україна вивчає питання введення миротворчої місії ООН на територію тимчасового окупованого Донбасу, а також варіант із миротворцями ОБСЄ, яка має на це право, але воно ще ніколи в історії не було реалізоване. Про це в ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV заявив 6 липня віце-прем'єр- міністр, перший заступник голови делегації України в ТКГ Олексій Резніков.

"Миротворці - це один із можливих варіантів, ми його теж обговорюємо. Більш того, ми пішли далі і вивчаємо поки що безпрецедентну можливість мандату ОБСЄ. Виявляється, і вони мають право вводити своїх миротворців, але ніколи в житті цього не робилося", - зазначив Резніков.

За його словами, "формально-юридично це можливо".

Він вважає, що миротворці, швидше за все, є тим єдиним можливим варіантом, на який, "можливо, та сторона готова була б погодитися".

"Але в кожних переговорах є свій момент. Цей момент ще, на жаль, не настав", - уточнив він.

6 липня посол Франції Етьєн де Понсен заявив, що Франція скептично налаштована на введення миротворчої місії ООН на територію тимчасово окупованого Донбасу.

За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ