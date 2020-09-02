Україна вийшла ще з трьох угод з СНД

Сьогодні, 2 вересня, Кабінет міністрів України прийняв рішення про припинення участі України в угоді про співпрацю в галузі ветеринарії, санітарної охорони територій держав - учасниць СНД і про створення Координаційної ради з карантину рослин держав СНД.

Відповідне рішення прийнято під час засідання уряду 2 вересня, повідомляє Урядовий портал.

Рішення прийняті Кабміном на виконання указу президента України від 19 травня 2018 року про припинення дії для України окремих міжнародних договорів, укладених в рамках СНД.

"Рішення уряду про припинення участі України в деяких угодах з країнами СНД є абсолютно логічним і відповідає сучасним реаліям відносин. Адже деякі угоди дублюються з іншими міжнародними договорами, деякі - вже застаріли і не застосовуються Україною. Разом з тим, ми продовжуємо приймати євроінтеграційні проєкти, які посилюють наше співробітництво з ЄС", - зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко.

Угода про співробітництво в галузі ветеринарії - співпраця здійснюється в рамках Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин (МЕБ) і Угоди про застосування санітарних та фітосанітарних заходів СОТ, інформування про епізоотичних ситуацій здійснюється через систему WAHIS;

Угода про співробітництво в галузі санітарної охорони територій держав - учасниць СНД - усі сторони Угоди є учасниками Міжнародних медико-санітарних правил (ММСП, об'єднують 196 країн), виконання заходів, реалізованих в рамках Угоди, частково забезпечено в рамках членства України у Всесвітній організації охорони здоров'я. Науково-методичне керівництво і координація дослідницьких робіт здійснюється науково-дослідним протичумним інститутом "Мікроб" РФ, що не відповідає національним інтересам України. МОЗ висловив позицію про недоцільність участі в угоді (лист від 25.03.2020 No25- 03/8246/2-20);

Угода про створення Координаційної ради з карантину рослин держав-учасниць СНД - членство в Координаційній раді передбачає виконання рішень, пов'язаних з положеннями Угоди про співробітництво в галузі карантину рослин від 13.11.1992, до якого Україна не приєдналася.

19 серпня Кабінет міністрів ухвалив рішення про вихід з міжнародних договорів, укладених в рамках Співдружності незалежних держав. Ці документи втратили сенс через агресію Росії щодо України.

Нагадаємо, на сайті Верховної Ради зареєстровано проєкт закону No 0065, метою якого є вихід України з Антитерористичного центру держав - учасниць Союзу Незалежних Держав.

Зокрема, проєкт передбачає вихід України "з рішень про створення та діяльність Антитерористичного центру держав - учасниць СНД" і з "протоколу про затвердження Положення про порядок організації та проведення спільних антитерористичних заходів на територіях СНД".

Активізація торгової політики приречена стати одним із пріоритетів нової владної команди президента Зеленського. За матеріалами Zn.ua