Україна вводить безвіз для ще шести країн, - указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження безвізового режиму для громадян Австралії, Нової Зеландії, Бахрейну, Кувейту, Оману та Саудівської Аравії з 1 серпня

Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.

Згідно з текстом указу, з 1 серпня встановлений безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Австралії, Нової Зеландії, Королівства Бахрейн, Держави Кувейт, Султанату Оман, Королівства Саудівська Аравія, якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів.

Зазначається, що указ набирає чинності з дня його опублікування. За матеріалами Еспресо TV.