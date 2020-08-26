Україна закрила кордони для іноземців із 29 серпня

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про закриття Україною до кінця вересня кордонів для іноземців.

Рішення було ухвалене на засіданні уряду в середу з доопрацюванням, повідомляє Укрінформ.

"З метою недопущення на території України другої хвилі COVID-19 МВС пропонує внести зміни до постанови Кабміну від 22 липня No 641. Проєктом передбачається тимчасово заборонити в'їзд на територію країни іноземців та осіб без громадянства, крім певних категорій осіб, відкоригувати порядок перетину КПВВ особами на лінії розмежування та адмінмежі з АРК, уточнити категорію осіб, які підлягають самоізоляції", - зазначив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За його словами, пропонується заборонити в'їзд на територію країни іноземцям, крім осіб, які прямують на територію нашої держави транзитом та мають документи, що підтверджують їх виїзд упродовж 2 діб; навчаються в навчальних закладах нашої країни; проходять військову службу в ЗСУ; постійно проживають на території України і мають відповідну посвідку; визнані біженцями, або особами, які потребують додаткового захисту; є працівниками диппредставництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні та членів їх сімей, або прибувають на запрошення МЗС України.

Також, за словами Авакова, планується, що в'їзд на територію країни буде заборонено іноземцям, крім осіб, які є інструкторами збройних сил держав - членів НАТО та держав учасниць програми НАТО "Партнерство заради миру", осіб, які беруть участь у заходах з підготовки ЗСУ або прибувають на запрошення Міністерства оборони України; є діячами культури, які прибувають за запрошенням закладів культури разом з супроводжуючою особою, які прибувають для участі у офіційних спортивних змаганнях, що проходять на території України, та супродовжуючих їх осіб; є особами, які здійснюють перевезення стовбурових клітин для трансплантації, прибувають на лікування у заклади охорони здоров'я України, та інші.

За словами Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, планується, що у середу ця постанова буде доопрацьована, а опублікована у четвер, і що вона має вступити у дію з 00:00 29 серпня і діяти до 00:00 28 вересня.