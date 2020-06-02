Україна залишатиметься серед пріоритетів головування Німеччини у Раді Європи

Україна буде перед пріоритетів під час головування Німеччини у Раді Європи (розпочнеться 1 липня), наголосив міністр закордонних справ Гайко Маас.

"Для нас під час головування будуть важливими стосунки з країнами Східного партнерства. Я знаю, що мій колега з Франції це бачить. Україна буде важливим аспектом", - наголосив він під час спільної пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою.

За його словами, під час головування у РЄ на українському треку Німеччина сконцентрується на питаннях досягнення миру та підтримки економічних реформ. Ці питання залишаються важливими і для ЄС, додав він.

Іншим питанням співпраці з країнами Східного партнерства є подолання кризи, спричиненою пандемією коронавірусу COVID-19.

Своєю чергою Дмитро Кулеба подякував німецькому міністру за його позицію і висловив сподівання на те, що під час головування Німеччини зближення України з Євросоюзом і НАТО триватиме.

"Безумовно, Німеччина є не лише одним зі світових лідерів, а й лідером Європи. І ми з нетерпінням чекаємо на початок головування Німеччини в Раді ЄС, під час якого будемо працювати з нашими німецькими друзями над тим, щоб Україна продовжувала наближатися до ЄС, а ЄС відповідно зі свого боку демонстрував велику амбіційність і відкритість до зближення з Україною", - зазначив він. За матеріалами DT.UA