Україна запропонує окрему платформу для переговорів щодо Криму - Резніков

Україна повинна і буде пропонувати окрему платформу для переговорів по Криму.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

"Безумовно (Україна пропонуватиме якийсь формат міжнародних переговорів по Криму - ред.). Україна повинна і буде, і робить це, обговорюючи з міжнародними партнерами. По Криму буде окрема платформа, тому що наявний нині "Мінськ" з самого початку створювався для вирішення питання Донбасу - для припинення військової агресії Росії проти України", - сказав Рєзніков.

Він уточнив, що про Крим "не забуваємо ні в якому разі". "В першу чергу, коли я був у Президента з Прем'єр-міністром, і мені запропонували очолити це міністерство, то я відразу поставив питання: "Я правильно розумію, що ми говоримо і про тимчасово окупований Крим, і про тимчасово окуповану частину Донбасу?". Відповідь була: "Так, правильно розумієш, тільки так і не інакше", - сказав посадовець.

"Для мене важливо, що на порядку денному Президента і Донбас, і Крим в однаковому пріоритеті. І на саміті в Парижі у грудні 2019 року Президент заявив, що Крим і Донбас - це Україна. Це важливо", - сказав глава Мінреінтеграціі. За матеріалами Укрінформ.