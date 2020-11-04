Українці не довіряють КСУ - соцопитування

Понад половину українців (59%) негативно ставляться до рішення Конституційного Суду скасувати електронне декларування та систему доступу до інформації про активи та доходи високопосадовців.

Про це йдеться в результатах опитування від соціологічної групи "Рейтинг".

Оцінюючи зміни у сфері боротьби з корупцією протягом останнього року, 47% опитаних не побачили зрушень, 34% - вважають, що ситуація погіршилася, 14% - побачили позитивні зміни. Індекс змін у сфері боротьби з корупцією значно вищий, ніж у 2018 році, але дещо погіршився порівняно з 2019-м.

39% опитаних добре обізнані щодо скандального рішення КСУ, 36% - щось чули про це, водночас 25% - вперше чують. Найобізнаніші люди старшого віку та мешканці столиці.

Лише 11% опитаних позитивно ставляться до рішення Конституційного суду, 25% - нейтрально. Водночас серед респондентів, які добре знайомі зі змістом рішення, негатив до нього становить 83%. Найгірше до рішення КСУ ставляться люди старшого віку, мешканці столиці, західних і центральних регіонів.

Більшість опитаних (60%) не довіряють Конституційному суду. Водночас серед респондентів, які добре знайомі зі змістом рішення про скасування електронного декларування для високопосадовців, недовіра до інституції становить майже 80%.

Майже 60% опитаних підтримують проєкт закону президента, яким пропонується припинити повноваження чинного складу Конституційного Суду, 27% - не підтримують, 16% - не визначились.

Більшість опитаних (55%) негативно ставляться до можливого скасування безвізу з Європейським союзом, лише 11% - позитивно і 31% - нейтрально. Найбільше обурена можливим скасуванням безвізу молодь, мешканці столиці та заходу.

Опитування відбувалося з 2 до 3 листопада серед двох тисяч респондентів від 18 років по всій території України, крім тимчасово окупованих території Донецької та Луганської областей і Криму, методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,2%.