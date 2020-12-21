Українці вважають Зеленського "невдахою року" - опитування

В Україні 28% громадян вважають Президента України Володимира Зеленського "невдахою року", а 15% називають його навпаки - "політиком року". Про це повідомляє УНН із посиланням на дані опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

"Політиком року українці найчастіше називають чинного Президента Володимира Зеленського, але він же очолив і народний рейтинг "невдах" року. Можна сказати, що у 2020-му році Україна залишилася без "Політика року". Відносну більшість у цій номінації українці віддали чинному Президенту Володимиру Зеленському, але навіть його назвали "політиком року" лише 15%", - йдеться у результатах опитування.

Так, 28% опитаних вважають чинного Президента "невдахою року", а на другому місці у цьому рейтингу Петро Порошенко - його вважають невдахою 13,8% опитаних.

Зазначається, що минулого року Зеленського вважали "політиком року" 46% громадян.

Додамо, опитування проводилося з 5 до 13 грудня 2020 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитування здійснене методом особистого інтерв'ю face-to-face з 2004 респондентами. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.

За даними дослідження, понад 40% українців назвали Президента Володимира Зеленського "Розчаруванням 2020 року" - його ж визнано політиком поточного року. За матеріалами УНН.