Україні пощастило із результатами виборів президента США - Піонтковський

Перемога на виборах президента США представника Демократичної партії, колишнього віцепрезидента Джо Байдена - для України момент позитивний.

Таку думку російський політолог Андрій Піонтковський, який живе у США, висловив "Обозревателю" в інтерв'ю, яке опублікували 16 листопада.

"Байден неодноразово підкреслював, зокрема і на останніх дебатах із [нинішнім президентом США Дональдом] Трампом, що найважливішим і найосновнішим пріоритетом його зовнішньої політики буде підтримка України та опір російській агресії. І це не якась передвиборча заява. Ми знаємо, що ще в адміністрації [президента Барака] Обами Байден був головним щодо України, приділяючи їй багато уваги. Так що він є близьким другом України. Вам щодо цього пощастило із результатом виборів США", - сказав Піонтковський.

Він вважає, що Сполученим Штатам для впливу на Росію досить резолюцій Конгресу, "які за Трампа не реалізовують".

"Найнеприємніші руйнівні санкції для путінського режиму вже передбачені знаменитим законом "Про протидію ворогам Сполучених Штатів", ухваленим 2 серпня 2017 року. Конгрес його ухвалив майже одноголосно, і Трамп його дуже неохоче підписав. Проєкт передбачав заморожування та арешт фінансових активів, як написано у тексті закону - "олігархів та чиновників, близьких до [президента РФ Володимира] Путіна", - пояснив політолог.

За його даними, йдеться про суму у "приблизно трильйон доларів".

"Астрономічна сума, яку путінська клептократія, разом із вищими чиновниками, вивезла, перебуває під юрисдикцією Сполучених Штатів. Цей захід руйнівний не тільки тим, що у керівників Росії відбирають награбоване, але і тим, що це привітала б переважна більшість населення Росії. Ці величезні кошти розглядають як власність російського народу і їх повернуть справжнім власникам - першому посткримінальному уряду Росії", - розповів Піонтковський.

Обидва твіти американського президента Twitter позначив як суперечливі твердження про вибори.

Основне голосування на виборах президента США відбулося 3 листопада. На посаду претендувало понад 10 кандидатів, головними конкурентами стали Трамп і Байден. Явка на цих виборах стала рекордною за 120 років - у них взяло участь приблизно 160 млн американців. Для перемоги на виборах кандидату необхідно заручитися підтримкою 270 виборців.

4 листопада CNN, ABC News та Fox News повідомили, що Байден набирає від 273 до 290 голосів членів колегії виборців, що гарантує йому перемогу на виборах. Трамп, за даними CNN, набирав 213 голосів виборців, за інформацією ABC News та Fox News - 214.

Байден вже оголосив що буде наступним президентом США, із перемогою його привітала низка світових лідерів, зокрема і президент України Володимир Зеленський. Трамп відмовляється визнати поразку і гальмує процес передання влади, але 13 листопада допустив, що у Білому домі працюватиме інша адміністрація. 16 листопада Трамп згадав про перемогу Байдена із фальсифікаціями.

Офіційно переможця виборів має оголосити голова Сенату США на засіданні 6 січня 2021 року. 20 січня обраний глава держави має скласти присягу. За матеріалами Гордон.