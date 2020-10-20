Україні потрібні нова стратегія розвитку і новий уряд - Тимошенко.

Україні потрібні нова стратегія розвитку та новий уряд, проєкт бюджету на 2021 рік, поданий чинним урядом, підтверджує, що президент України Володимир Зеленський продемонстрував свою некомпетентність, заявила глава партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

"В уряді сьогодні на 90% люди непрофесійні. Тому президенту потрібно негайно створити сильний, професійний, організаційно-здатний уряд національної єдності і національного порятунку. Йому потрібно туди запросити тих людей, які знають, як працювати й вміють це робити", - заявила глава партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко в ефірі телеканалу "112.Украіна".

Тимошенко наголосила, що люди чекають від глави держави не слів, а дій.

"Криза настільки глибока, все падає прямо на очах: і ВВП, і економіка, і фінанси, і життя людей. Без нового сильного уряду президенту буде неможливо з цією кризою впоратися. Ми не претендуємо на участь у цьому уряді. Але президент зараз точно повинен зробити так, щоб хоча б уряд був компетентним і ефективним. Тоді в країні багато що можна буде зробити", - наголосила Тимошенко. За матеріалами Інтерфакс-Україна.