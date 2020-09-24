Україні треба визначити конкретні умови вступу до ЄС - президентка Словаччини

Словаччина підтримує перспективу членства України в Європейському Союзі та виступає за формування країнами-членами перед Україною конкретної візії та умов приєднання.

Про це заявила президентка Словаччини Зузана Чапутова 24 вересня під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським за результатами переговорів у Братиславі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Стосовно вступу України до Європейського Союзу і питання, що може зробити Словаччина на цьому напрямку, то насамперед це чітка позиція Словаччини, яку вона презентує перед усіма членами ЄС: мова йде про принцип, що кожна країна має право обрати, куди вона належатиме і куди їй прямувати. Ми будемо намагатися, щоб конкретні країни-члени Європейського Союзу встановили конкретні умови вступу України до Європейського Союзу. Дуже важливо, щоб Україна мала візію свого вступу до ЄС", - заявила вона.

Водночас президентка Словаччини вказала на те, що перед вступом України до Євросоюзу потрібно провести усі необхідні реформи. За її словами, Словаччина може надати допомогу Україні в цьому питанні, "маючи досвід свого вступу до такої організації як Євросоюз".

Вона також вказала, що такий обмін досвідом може бути взаємно корисним, зокрема, з огляду на те, що обидві країни зараз борються з окремими спільними викликами, як, наприклад, реформа судової системи.

Президент Володимир Зеленський у четвер, 24 вересня, перебуває з офіційним візитом у Словаччині.

За матеріалами Укрінформ.