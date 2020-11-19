Українська делегація в ТКГ запропонувала провести позачергові засідання робочих підгруп

Українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) звернулася до російської сторони з пропозицією провести позачергові засідання в трьох робочих підгрупах.

"Ми пропонуємо скликати позачергове засідання робочої підгрупи ТКГ із питань безпеки, робочої підгрупи ТКГ із політичних питань та робочої підгрупи ТКГ із гуманітарних питань, і запевняємо у своїй готовності працювати в режимі 24/7 для прискорення розгляду питань, які вже протягом багатьох місяців перебувають на порядку денному відповідних робочих підгруп ТКГ, і для ухвалення Тристоронньою контактною групою відповідних рішень", - повідомила Українська делегація в ТКГ у Telegram-каналі в четвер. За матеріалами Інтерфакс-Україна.