Умерла спикер Верховной Рады УССР Валентина Шевченко

В понедельник в возрасте 84 лет не стало Валентины Шевченко, председателя Президиума Верховной Рады Украинской Советской Социалистической Республики в период с 1984 по 1990 год, сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Сегодня, в возрасте 84 лет, умерла председатель Президиума Верховной Рады УССР с 1984 по 1990 год Шевченко Валентина Семеновна. Я хотел бы высказать соболезнования родным и близким от имени Верховной Рады Украины и всего депутатского корпуса. Это значимая личность в истории нашего государства", - заявил Разумков в понедельник во время согласительного совета Верховной Рады.

Валентина Шевченко родилась в 1935 году в Кривом Роге Днепропетровской области. Работала учителем, затем в структурах ЛКСМУ. В 1969-72гг занимала должность заместителя министра образования УССР, после чего возглавила Президиум Украинского общества дружбы и культурных связей с зарубежными странами.

В 1975 году была избрана в состав Верховной Рады УССР и была депутатом украинского советского парламента три созыва (с IX по XI) подряд, по 1990 год. С 1975 по 1985 годы была заместителем председателя, с 1984 года – и.о. председателя, а с 1985 по 1990 годы – председателем Президиума Верховной Рады УССР.

С 1985 по 1989 год была заместителем председателя Президиума Верховного Совета СССР, в 1989-91гг – народным депутатом СССР, после чего вышла на пенсию.

В 1990х гг возглавляла Национальный фонд "Украина – детям", Всеукраинский благотворительный фонд содействия развитию физической культуры, спорта и туризма, а в 2002 - Конгресс деловых женщин Украины