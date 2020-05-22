Уряд опублікував постанову про продовження карантину до 22 червня

Кабінет Міністрів опублікував постанову про продовження до 22 червня карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 та поступове послаблення протиепідемічних заходів.

Відповідна постанова No 392 ухвалення на засіданні уряду в середу, 20 травня.

Документом передбачається встановлення з метою запобігання коронавірусу з 22 травня до 22 червня карантину, "продовживши на всій території України дію карантину, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. No 211". За матеріалами Укрінформ.