Уряд відкрив аеропорти на в'їзд іноземцям в Україну

Уряд відкрив пункти пропуску та контролю в аеропортах України, а також дозволив в'їзд для іноземців з країн, де немає значного поширення COVID-19.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Продовжуємо поступово відновлювати нашу авіацію. Сьогодні уряд своїм рішенням відкрив пункти пропуску в аеропортах України та дозволив в'їзд для іноземців, які не є громадянами країн зі значним поширенням COVID-19 і не перебували на території таких держав протягом останніх 14 днів.

Ці зміни дадуть змогу відновити роботу підприємств авіаційного транспорту і налагодити міжнародне повітряне сполучення", - зазначив міністр.

За його словами, таке рішення є очікуваним та невід'ємно пов'язаним із відновленням міжнародного регулярного пасажирського авіасполучення в Україні з 15 червня.

"Прерогатива у відкритті кордонів залишатиметься для країн з розвиненим туристичним напрямом і сприятливою епідеміологічною ситуацією. Ми поступово відкриваємо небо, але безпека та захист наших громадян залишаються в пріоритеті", - додав Криклій.